樹林區長陳奇正體驗製作紅麴料理樂趣。（許哲瑗翻攝）

樹林區公所11日上午舉辦「紅麴烹飪推廣教學活動」，一道道紅麴好菜端上桌、香氣四溢，為紅趜文化節暖身。（許哲瑗翻攝）

樹林區公所11日上午舉辦「紅麴烹飪推廣教學活動」，一道道紅麴好菜端上桌、香氣四溢，為紅趜文化節暖身。（許哲瑗翻攝）

樹林區公所11日上午舉辦「紅麴烹飪推廣教學活動」，一道道紅麴好菜端上桌、香氣四溢，為紅趜文化節暖身。（許哲瑗翻攝）

樹林區公所11日上午舉辦「紅麴烹飪推廣教學活動」，一道道紅麴好菜端上桌、香氣四溢，為紅趜文化節暖身。（許哲瑗翻攝）

新北市樹林紅麴文化節即將登場，今年以紅燒紅麴鰻為主題，將選在北台灣最大的樹林興仁花園夜市舉辦，樹林區公所11日上午舉辦「紅麴烹飪推廣教學活動」，由區長陳奇正、圳民里長王墘擔任一日總舖師大顯身手，示範紅麴料理的小訣竅，一道道紅麴好菜端上桌、香氣四溢，為紅趜文化節暖身。

「紅麴料理百百種，搭配燒魚、燒肉都適合！」圳民里長王墘說，紅麴教學活動邁入第3年，由於他愛吃也愛煮，樂於分享料理紅麴的獨家食譜，像是紅麴燒肉得「先醃在炸」，口感才會酥脆，紅麴香也更入味，這次還有紅麴油飯、紅麴燒鴨、紅燒紅麴鰻魚和紅麴燉雞湯等好料，讓樹林紅麴香氣傳遍大街小巷。

區長陳奇正也穿上圍裙、戴上手套，體驗製作紅麴料理樂趣，他表示，紅麴料理帶動樹林人的飲食文化，也對人體好處多多，活動吸引圳民、圳生、圳安、金寮、羌寮、三龍共6個里，以及立委蘇巧慧、立委候選人黃志雄、市議員陳世榮等，超過百人共襄盛舉，相當熱鬧，要讓長輩們吃健康營養，也吃得澎湃。

區公所表示，紅麴文化節自2007年開辦至今，可愛的吉祥物「紅麴寶寶」也誕生，今年以紅燒紅麴鰻為主題，選在北台灣最大樹林興仁花園夜市登舉辦，創造多元健康的風味飲食，活動內容精采可期。

(中時 )