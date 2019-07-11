江鎧同被拍和新男友約會。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

29歲大陸女星江鎧同過去演出電視劇《一不小心愛上你》成名，2017年她傳出介入毛曉彤和陳翔戀情，還被毛曉彤捉姦在床。昨(10日)大陸狗仔爆料江鎧同疑有新戀情，她和男友晚上在街上牽手約會，男方還公然伸手碰觸到江鎧同下體，引發熱議。

毛曉彤2015年拍《新神鵰俠侶》時和陳翔假戲真做交往，2017年傳出她跟朋友聊到男友劈腿，自己捉姦在床，請友人趕快來接她，對話中還爆出小三身分，指「看見他（陳翔）和江鎧同在家裡，呵呵」，但江鎧同卻回應：「那些曲解和謠言，縱然喧囂，也絕非事實」。

昨微博上傳出江鎧同有新男友，可見她穿著洋裝深夜摟著一名穿白色T恤的男子在路上行走，兩人互動親密，而男方還被拍到伸出手掌碰江鎧同下體，之後兩人還相視而笑。對此，網友回應：「她怎麼老是因為這麼丟臉的事情上熱搜，上次電梯八字腳倉皇而逃，這次摸重要部位，娛樂圈女星除了她沒別人了」、「至今都覺得毛曉彤很可憐」、「巨尷尬」、「噁心」。

(中時電子報)