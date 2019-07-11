2019美洲國家盃足賽今天公布賽事最佳11人，季軍阿根廷僅有1人上榜，而且「竟然」不是隊長梅西（Lionel Messi），可說令人意外，卻又不是那麼意外。

原因無他，梅西踢完這屆賽事，基本上跟美洲盃主辦單位也鬧翻了，他公開批評裁判執法不公，還嗆美洲盃「腐敗」。冠軍戰前梅西還說，他希望祕魯加油，雖然用處不大，因為冠軍基本上就是設定好要給東道主巴西。至於如此批評怕不怕被禁賽，梅西說：「事實必須被講出來。」

梅西（中）在美洲盃季軍戰領到紅牌。（美聯社）

梅西當然還是本屆美洲盃各隊最忌憚的球星，他送出的穿越球與在對手半場被犯規的次數，也都是大會第一。不過他也在對智利的季軍戰領到生涯第2張紅牌，並拒絕出席頒獎典禮，加上炮轟主辦單位，美洲盃最佳陣容不選他，倒也不那麼令人意外了。

阿根廷唯一上榜的是中場帕雷德斯（Leandro Paredes），最佳11人以冠軍隊巴西5人最多，祕魯2人次之，阿根廷、哥倫比亞、烏拉圭與智利各有1人。

(中時電子報)