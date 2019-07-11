環保署今（11）日舉行空氣品質標準修正草案記者會，也整理出最近4年全國PM2.5年度平均值。去年是17.5微克／立方公尺，前3名則為台東8.1微克、花蓮9.2微克、宜蘭10.5微克；最差的3縣市則為雲林25微克、嘉義市24.5微克、台南23微克，但這三地均非主要工業地區。

雲林近4年PM2.5濃度都是全國最高，所幸已從2015年的32.3微克逐年降到25微克；嘉義市則連續4年排第2，但也從30.5微克降到24.5微克。台南市前年24微克排第5，去年23微克略有進步，反而排第3。而高雄前年24.6微克，去年進步到21.8微克，排名第5，剛好與台南互換。

比較意外的是，離島的金門以22.9微克排第4，近4年也都在第3或第4徘徊，主因是接近大陸，冬季易受沙塵暴影響。

環保署空保處副處長謝炳輝解釋，空汙問題其實很複雜，因為空氣會流動。而PM2.5除了縣市本身的汙染排放，上述濃度最高的三縣市也因位於於下風處，受到不利的影響。環保署已注意到各縣市空汙的關聯性，在訂定防制計劃時，會求要周遭縣市一起考量。

謝炳輝說，環保署擬把懸浮微粒（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、鉛（PB）的標準都往下修，加嚴標準以提升空品，但PM2.5還是維持年平均值15微克。

近期環保署在各地召開空氣品質標準修正公聽會，環團認為應比照世界衛生組織（WHO）和先進國家標準，設定10微克的目標。謝炳輝說，嚴格管控是一定的，但態度應務實，每4年檢討一次成果，尤其以現在的標準，西部縣市幾乎都達不到。

以去年的資料來看，22縣市僅基隆（13.2微克）、台北（14.4）、台東（8.1）、花蓮（9.2）、宜蘭（10.5）、澎湖（14.6）等6縣市達標。新北、新竹縣、屏東等3地高於15微克、不到16微克，還算差強人意。

(中時 )