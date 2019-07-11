為簡化役男在學緩徵作業，內政部於今天部務會報通過「免役禁役緩徵緩召實施辦法」修正，將來得建置資訊系統，供學校以網路傳輸學生名冊，由地方政府於系統核定及通知學校，全面朝向電子化作業，利於管理每年13萬件的緩徵作業，大幅減輕行政負擔。

內政部表示，為使在學役男安心就學，我國役男於19歲徵兵及齡後，凡就讀國內公立或已立案的私立高級中等以上學校在學學生，皆可由就讀學校列冊函送戶籍地直轄市、縣市政府核定在學緩徵，等到學業完成後再入營服役，國內每年核定在學緩徵役男人數約13萬人。

為使在學役男安心就學，並減輕基層役政人員負擔，內政部今天部務會報通過修正「免役禁役緩徵緩召實施辦法」第6條、第16條之2、第19條，增訂得由內政部建置資訊系統，供學校以電子傳輸學生名冊，並由戶籍地直轄市、縣市政府於系統核定及通知學校，將緩徵作業全面系統化，以減輕基層役政人員工作負擔。

另為落實身心障礙者權利公約之精神，這次修法同步將涉及對身心障礙者歧視性意涵之「殘疾」、「傷殘」用語，修正為「傷病或身心障礙」及「身心障礙」，以消除法制用語上對身障朋友不友善的敘述。內政部指出，「免役禁役緩徵緩召實施辦法」第6條、第16條之2、第19條修正草案，將依法制程序發布施行，並請各地方政府公告周知。

(中時 )