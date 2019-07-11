味全龍11日舉行新秀加盟記者會，邀請狀元劉基鴻以及朱祥麟、洪瑋漢、劉宇鈞、林驛騰、陳良志、李宇翔及張皓緯共8名球員到場。除此之外還邀請到前大聯盟球星川崎宗則來台擔任客座教練，川崎也現身記者會場並大秀中文，展現來台的誠意。

目前味全龍隊繼練團成員有守備教練黃煚隆、打擊教練張泰山、守備教練陳志偉、投手教練郭勝安、體能教練邱世杰；以及外籍教練安德魯（Thomas Andrew Nieto）、索門（Gary Thurman）與川崎宗則。

川崎宗則現身味全龍記者會，不改俏皮的個性，拿出小抄講中文，「大家好我是川崎，請大家多多指教，謝謝。」並送給大家燦爛的笑容。

味全龍總教練葉君璋表示，「川崎除了當客座教練，還能繼續比賽，讓球員看到國際級選手的態度，以及處理比賽的方式。」川崎目前簽3個月客座教練合約，未來會以球員兼教練的身分加入，而川崎本人也不排斥。

吳德威領隊表示，葉總會對川崎是否下場比賽做全權決定，同時尊重當事人意願，若川崎自認身體還能打的話，葉總會對他做訓練，不過還是要看身體狀況。方才和川崎交涉後，他說身體很ok，也很有自信能比賽。

而葉總不會認為下場打球就不是教球，教練下場示範也是教選手的一環，味全龍除了看中川崎的實力之外，經驗傳承也是邀請他加盟很重要的部分。

(中時電子報)