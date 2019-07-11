展區內陳列不少眷村文化經典生活物件，彷彿讓人走進時光隧道。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜出席11日「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」開幕儀式，回憶18歲時闖蕩軍旅的生涯，也說出對母親拿手家鄉菜的思念。韓國瑜表示，眷村文化是台灣五大組成文化之一，具有重要的歷史意義，需妥善保存。

「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」由財團法人沈春池文教基金會主辦，首站選在高雄出發，7月11日至28日在大東文化藝術中心展出，接著將陸續前往上海、臺北、福州等地展出。展覽以「遷臺歷史記憶庫」的人物影音及典藏文物為主題，展區內設置互動科技與新媒體藝術，打造「漂移時光」、「遷臺映像」、「落地成家」、「我的傳家寶」四大展區。

韓國瑜認為，閩南、客家、原住民、外省、新住民文化，是台灣交織融合的五大文化。從鄭成功時期帶來人口結構的改變，1949年國民政府撤退來台，到現在新住民文化融入的改變，這樣的歷史演變造就台灣的文化多樣性，相當難得與珍貴。

開幕儀式上，韓國瑜與前總統嚴家淦公子嚴雋泰、作家朱國珍、資深藝人劉尚謙、義送逾百位老兵骨灰歸葬大陸的律師高秉涵，共同將珍貴的文物置入藏寶盒中，象徵眷村文化的永續及珍藏。

展場陳列許多充滿親情的家書、生活物件，如水墨畫家劉國松1949年繪製的《媽媽您在哪裡》，從大陸老家帶出來的清朝契紙。已故體育主播傅達仁，描繪年少孤兒生涯的詩畫也在現場展出。

(中時 )