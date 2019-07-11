本屆溫布頓網球公開賽將於台灣時間 (7/11)今天晚上進行女子組的四強賽事，籤表的上半部是由美國名將S.威廉斯(Serena Williams)碰上捷克好手B.史翠可娃(Barbora Strycova)，籤表下半部則是由前球后羅馬尼亞哈勒普(Simona Halep)對決烏克蘭美女絲薇托莉娜(Elina Svitolina)，究竟兩組精彩對戰會擦出甚麼樣的火花呢？

小威這位近幾年來最偉大的女子網球選手，2018年產後復出以來表現稍受影響，以往奪冠易如反掌的她這兩年口袋空空，去年溫網以及美網均在決賽與冠軍失之交臂最為可惜；史翠可娃此番進入四強是她生涯最佳的大滿貫成績，身為非種子球員的她本屆擊敗了四位種子球員包括第4種子的貝坦絲(Kiki Bertens)以及第19種子的孔達(Johanna Konta)。

小威和史翠可娃兩人生涯共有過三次交手紀錄，分別是2012、2017年的澳網還有2012年的溫布頓，小威三場對戰均直落二擊敗史翠可娃。今日之役考量到小威的狀態以及史翠可娃當今的氣勢，十分有機會三盤方決勝負，但估計史翠可娃還是很難跨過小威這座高牆。

前世界球后哈勒普今年已經參加了12場賽事2次闖入決賽可惜一無所獲，強勢的底線抽球是哈勒普最大的武器，擅長紅土作戰的她今年法網在八強失利卻不氣餒，如今溫網以第7種子睽違四年再次闖入四強；絲薇托莉娜與史翠可娃一樣，本屆溫網是生涯第一次進入大滿貫的四強賽，這位烏克蘭美女擁有優秀的運動能力，防守反擊十分出色，生涯與哈勒普7次對戰中贏了4次，建議喜歡高賠的朋友們今晚可以試試！

(中時電子報)