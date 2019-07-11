陸商務部：陸美雙方將重啟經貿磋商 15:472019/07/11 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部新聞發言人高峰11日下午在例行新聞發布會上表示，陸美雙方經貿團隊將按照兩國元首大阪會晤的要求，在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。 高峰指出，陸方的核心關切必須得到妥善解決，相信雙方可以通過平等對話照顧彼此合理關切，一定能夠找到解決問題的辦法，這符合兩國和兩國人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。 (中時 ) #經貿 #關切 #平等 #高峰 #世界 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾被斷章取義 桃市議員詹江村轟：綠媒也關才平等 13:542019/07/07 政治 日國會議員所得男女不平等 相差逾175萬元 20:272019/07/08 國際 遠離毒害！10學生挑戰台灣第三高峰 18:262019/07/09 生活 2020年世界遺產大會將於福州舉行 23:572019/07/09 兩岸 郭董脫黨參選？韓：對郭的頭腦很有信心 11:412019/07/10 政治 《半導體》日限制關鍵原料銷韓，南亞科：有客戶關切 16:482019/07/10 財經 亞太再生能源憑證與市場 首屆高峰會閉幕 04:102019/07/11 產業特刊 志聖6月業績 攀上半年高峰 04:102019/07/11 證券．權證 體協灌票案被關切 緩起訴變起訴 黃國昌涉施壓司法 01:052019/07/11 政治要聞 智崴獲邀參加亞太城市高峰會 體感賽車電競吸睛 11:042019/07/11 財經 兩岸熱門新聞 全球最貴戰機 美B-2第1 陸殲-20第5 - 日報 美將售台F-16V 陸或武力表態 - 日報 黑貓雲端落 張立義絕戀兩岸情 - 焦點新聞 - 旺報 陸商在俄被劫 多名俄聯邦安全局員工被捕 - 兩岸 - 中時 華為加持 全球首個5G全覆蓋國家出爐 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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