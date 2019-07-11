大陸商務部新聞發言人高峰11日下午在例行新聞發布會上表示，陸美雙方經貿團隊將按照兩國元首大阪會晤的要求，在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。

高峰指出，陸方的核心關切必須得到妥善解決，相信雙方可以通過平等對話照顧彼此合理關切，一定能夠找到解決問題的辦法，這符合兩國和兩國人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。

(中時 )