精彩的女排國家聯賽結束後，男排國家聯賽決賽輪本週緊接著在芝加哥開打，預賽戰績前五名的球隊與決賽主辦國共六支球隊分為兩組激鬥，小組賽前二名再進行交叉決賽，勝出球隊將前進下週一(7/15)的冠軍賽。決賽輪六支球隊中，巴西、美國、波蘭及俄羅斯都是世界排名前五的隊伍，預賽表現出色的伊朗及近幾年成績斐然的法國也是不容小覷的勁旅，最後是哪一隊能在風城笑擁金牌呢?

A組三隊分別為美國、俄羅斯與法國，身為決賽主辦國的美國，已提早預約決賽席次，因此預賽多以練兵為主，隊長桑德(Taylor Sander)只打了預賽前四週，主砲安德森(Matt Anderson)也只在伊利諾站亮相過，但實力深厚的美國仍靠著出色的團隊表現，打出9勝6敗的成績。衛冕軍俄羅斯雖少了穆爾塞斯基(Dmitriy Muserskiy)與米哈伊洛夫(Maxim Mikhaylov)兩大主力，但兵多將廣的俄羅斯預賽有3人得分破百，團隊得失分比也是水準以上的1.103，預賽也打出12勝3敗的佳績。法國即使少了恩加佩斯(Earvin Ngapeth)，但博耶(Stephen Boyer)與帕特里(Jean Patry)撐起球隊大部分的進攻責任，最後仍帶領法國連兩年進入決賽輪，但博耶決賽輪確定要養精蓄銳，法國戰力將會大打折扣。筆者預測A組應會是地主美國與俄羅斯出線。

B組球隊分別為世界第一的巴西、去年世錦賽冠軍波蘭及本屆大黑馬伊朗。巴西預賽的表現猶如秋風掃落葉，儘管台柱華勒斯(Wallace de Souza)狀況不佳，但砲手如雲的巴西在得失分比還是繳出高居16隊之冠的1.155，預賽以14勝1敗排名第一。波蘭在庫比亞克(Michal Kubiak)泰半賽程都缺席的情況下，驚險地以預賽第五擠進決賽輪，波蘭預賽面對晉級決賽輪的隊伍戰績只有1勝4敗，今年少了米卡(Mateusz Mika)的波蘭，戰力與其他列強明顯仍有落差。預賽最令人驚豔的莫過於拿下12勝3敗的伊朗，進攻效率提升是伊朗打出佳績的關鍵，曾於2014男排聯賽奪下最佳舉球員殊榮的馬魯夫(Mir Saeid Marouf Lakrani)，在預賽送出所有選手最多的446次Running sets，搭配賈弗爾(Amir Ghafour)進攻端高達57.7%的高成功率，將以預賽原班人馬出征芝加哥的伊朗可望與巴西攜手進入四強。

筆者預測冠軍賽戲碼將是巴西對上美國，巴西在預賽聲勢極佳，面對有晉級決賽輪的隊伍戰績是5勝0敗，但穩定性可能會是巴西奪冠路上的絆腳石，預賽15場賽事中有5場賽事打滿5局，容易在賽事中迷航的狀況如不改善可能會在決賽輪付出代價。美國決賽輪不僅桑德與安德森都將歸隊，當家舉球員克里斯坦森(Micah Christenson)也在陣中，名單中有高達9位是2016年奧運與2018年世錦賽的班底，這支美國隊曾在去年國家聯賽季軍戰以3比0橫掃巴西，搭配上主場優勢，相信美國隊能收下今年國家聯賽男、女排的雙料冠軍。

(中時電子報)