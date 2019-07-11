曾因藥物濫用問題入獄服刑陷入低潮的好萊塢男星小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)，接演漫威電影「鋼鐵人」而重啟演藝人生，甚至攀上從影至今的最高峰，一翻身成為全球片酬最頂級的國際巨星，而為漫威宇宙效力長達11年，今年小勞勃道尼在拍完《復仇者聯盟：終局之戰》後，從「鋼鐵人」一角功成身退，正式告別MCU，讓粉絲感到相當不捨，也好奇不當鋼鐵人之後，小勞勃道尼過得如何？而最近他上街被粉絲捕獲，反差的模樣，讓網友好吃驚。

揮別鋼鐵人一角後，小勞勃道尼私下被拍到大包小包閒晃，跟戲裡億萬富翁形象相差甚遠。(達志影像)

小勞勃道尼今年正式從鋼鐵人一角退役，目前還沒有新片推出，近日有網友在街頭巧遇他，拍下了他的身影，只見小勞勃道尼戴毛帽、穿著素面黃色T恤以及黑色長褲，一身休閒居家，且沒開帥車而是騎腳踏車，非常低調，然有一處相當醒目，就是他雙手各提了一個超大購物袋，背上還背了一個，就這樣大包小包騎著腳踏車悠閒溜搭，跟電影裡「鋼鐵人」東尼史塔克的億萬富翁形象形成超級反差，讓粉絲看了有點心疼，大嘆這猶如平行時空，但卻是「鋼鐵人」退休後最真實的樣子。

(中時電子報)