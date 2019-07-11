▲歡慶建院36周年，草療院長簡以嘉帶領同仁歡唱生日快樂歌、切蛋糕，並為醫院許下新願景。（楊樹煌攝）

衛福部草屯療養院今11日歡欣迎接建院36周年院慶，會中除有陶笛志工隊的大樟樹樂團演奏歡樂組曲，該院院長簡以嘉並帶領院內同仁一起歡唱生日快樂歌、切蛋糕，為醫院許下新願景。

草屯療養院36周年院慶，南投縣府衛生局副局長吳美玲、南投地檢署檢察長毛有增、書記官長莊志文、立委馬文君服務處秘書陳啟昭、南投縣醫師公會理事長洪一敬及南開科技大學校長孫台平校長等都應邀到院致賀。

草屯療養院為歡慶36周年生日，特別將嶄新的現代化專屬運動健身房同時啟用，供病友及員工免費使用。

同時院慶開場表演，特將健身房各項元素巧妙融入表演中，運用壼鈴、啞鈴、登階等各項肌力訓練設備，結合輕快音樂，展現草療新生活健身表演，為活動帶來耳目一新的健康、歡慶氣氛，獨樹一格的開場方式，也獲得如雷掌聲。

草屯療養院院長簡以嘉表示，草屯療養院優質的服務內容，年年都有創新進步，去年醫院全新急性醫療大樓啟用，為急性住院病人提供更舒適、完整的精神醫療服務。今年則將醫療服務拓展、延續到精神病人的長期照護，擴增48床精神護理之家，充分運用院內優美的環境帶給患者更舒適空間。

(中時 )