新北市消防局今（11日）下午3時許獲報，坪林區露營區上德村虎寮潭附近水域，因溪水暴漲，有遊客受困、遭水流沖走，警消獲報前往搶救，成功救起遭沖走的3人，另外，警消利用繩索等工作，將受困石頭上5人平安救回岸邊，還有一名失蹤正在搜尋中。

新北市消防局指出現場共9名患者，落水者4名(3大1小) ，受困者5名(2大3小)；落水者4人中，目前已救起3名(2大1小)，仍有1名落水者(男，大人)未發現。

警消利用繩索等工作，將受困石頭上5人平安救回岸邊。（實習記者陳志綸翻攝）

迄至目前落水者失蹤為37歲黃男，消防局於虎寮潭、坪安潭、茶香村露營區3處架設攔截索。。

另外，受困者5名，消防局說，受困者離岸邊100公尺，水深3米，消防隊人員利用繩索架設前往救援，有拿救生衣給予受困者，無立即危險無立即危險，救援中，1人已救上岸。

警消利用繩索等工作，將受困石頭上5人平安救回岸邊。（實習記者陳志綸翻攝）

消防局提醒民眾，夏天易有午後雷陣雨，溪邊戲水應注意溪水暴漲之徵兆，如有徵兆，立即離開溪水，往兩岸高處撤離，避免發生危險。

坪林露營9遊客落水受困 警消搜救

(中時 )