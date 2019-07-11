本週五、六(7/12~7/13)兩天日本職棒全明星賽展開連續兩場系列賽，12球團眾家好手合力精彩獻技，過去兩年收下四連勝的洋聯明星本季身為客軍，運彩達人看好央聯逆襲復仇成功推薦高賠過盤！

日職明星賽票選先發

比較兩隊票選先發名單：央聯先發投手大瀨良大地雖不如本季頻頻投出160公里火球的千賀滉大引人注目，但投手陣容中卻有今永昇太、菅野智之兩位可在短局數完全壓制對手的強力王牌，不無聯合封鎖洋聯強力打線的可能，因此除了看好央聯勝出，也大推洋聯小分與總分小分兩種結果。

今年看好央聯的另一大理由，是新生代明星球員的攻擊力逐漸追上，甚至感覺超越洋聯的水準：來自養樂多的內野手山田哲人、村上宗隆，以及巨人招牌球星坂本勇人，各個都是能一棒定天下的好手，加上外野手筒香嘉智、丸佳浩也甚具爆發力，央聯打者突破洋聯投手造成主隊單邊大分的可能性值得注意！

從前兩年的明星賽果來看，洋聯暫時取得四連勝的完全優勢：2017年兩戰分以6:2、3:1擒下對手，2018年再是7:6、5:1續寫勝利。但以本季球團團隊攻守數據觀之，央聯明顯有投手壓制得宜及打線攻擊火力穩定輸出的強勢之處，這也是為何大力推薦投注央聯勝出的主因。

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(中時電子報)