連鎖咖啡品牌歐客佬12日到14連續3天，全館精品咖啡豆、精品掛耳式咖啡「買1送1」。(馮惠宜攝)

連鎖咖啡品牌歐客佬歡慶員工參加2019「世界盃虹吸咖啡大賽（WSC）」台灣選拔賽台灣區亞軍、季軍與殿軍的佳績，12日到14連續3天，全館精品咖啡豆、精品掛耳式咖啡「買1送1」。(馮惠宜攝)

廣三SOGO至8月8日則與8家銀行推出卡樂瘋3％、4％、5％活動。（馮惠宜攝）

暑假來臨，商家還在自力救濟？!今年暑假景氣有多冷看業者的促銷手法就知道市道如何；台中一家OUTLET舉辦美妝即期品採購會，藥妝品牌面膜殺到銅板價，全台百貨龍頭新光三越還祭出史上最強的「生猛購物季」卡友刷卡回饋最高達6％。尤其明明天氣熱到爆，但連鎖手搖飲還祭出限定7折好康。

商家七月天真是戰況慘烈，台中市市府狂推購物節，商家也卯勁端牛肉，最指標的是新光三越台中店了，貴為全台百貨店王帶頭玩「生猛購物季」，自即日起到8月15日聯手12大指定銀行推出刷卡滿額回饋，從4％到6％。

而廣三SOGO至8月8日則與8家銀行推出卡樂瘋3％、4％、5％活動；台中大遠百祭出即日起申辦「遠百運動卡」享多重好康回饋，包含超過30家餐廳、健身房的異業合作，還可獲得600元購物金和露營小物。中友百貨推出夏日大驚喜，即日起至7月24日APP會員於全館單筆消費滿2000元即享家族點數3倍送、單筆滿3000元即享家族點數5倍送。

另，台中日曜天地OUTLET舉辦美妝即期品採購會，集結美眉最愛9大知名美妝品牌如：森田藥妝、碧歐斯、帕馬氏、DHC、chic choc祭出超殺折扣銅板價50元起，活動開打第一天就吸引上百人前來搶購。

吊詭的是，飲料業者盛夏也在做促銷，如連鎖咖啡歐客佬自7月12日到14日連續3天，全館精品咖啡豆、精品掛耳式咖啡，祭出「買1送1」；另一芳水果茶7月推出「不能梅有妳」活動，即日起到16日推出信義脆梅綠大杯優惠價39元(原價55元)。

(中時 )