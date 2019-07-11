歐洲五大足球聯賽通常都在8月初至8月中才掀開戰幕，但也有幾個非主流的足球聯賽即將點燃戰火，包括俄羅斯超級聯賽、丹麥超級聯賽和捷克甲級聯賽，2019-20賽季都在本週末開踢。

俄羅斯超級聯賽成立於2001年，目前共16隊參賽，在歐洲足聯國家排名系數中位居第6，本季有3隊可參加歐冠，上季冠軍聖彼得堡澤尼特和亞軍莫斯科火車頭直接進入小組賽，第3名克拉斯諾達爾則由第3輪資格賽打起。俄羅斯由於幅員遼闊，足球發展在大城市佔有相當大的優勢，從1996年起，23個賽季的俄超冠軍，有21季都是由兩大城莫斯科和聖彼得堡的球隊包辦，莫斯科的三大豪門（斯巴達、火車頭和中央陸軍）聯手稱霸16季冠軍，聖彼得堡澤尼特則搶下5季冠軍，喀山魯賓在2008和09年贏得兩次冠軍，是唯一能突破兩大城壟斷的隊伍。澤尼特是衛冕冠軍，上季和對手相加平均單場可攻進2.9球，但單場2.5球以上大分的場次只有14場（全季30場，比例47%），從單場的進攻數據可見，澤尼特面對弱隊往往出現大比分贏球的結果，上季多次出現4：1、4：2、5：3甚至6：0的賽果，但面對實力較接近的隊面，1：0、2：0小勝的賽果經常出現。上賽季平均單場2.5球大出現場次最多的，是克拉斯諾達爾和排名第10的烏拉爾，各出現16場比例53%，可供彩迷參考。

丹麥超級聯賽成立於1991年，目前共14隊參賽。在歐洲足聯國家排名系數中位居17，本季只有冠軍哥本哈根1隊可參加歐冠，而且要從第2輪資格賽打起。布隆德比是丹超傳統勁旅，至2004-05賽季曾贏得6次冠軍，但近年則是哥本哈根的天下，自2000-01賽季至今，19季拿下12次冠軍；中日德蘭和阿爾堡各2次、北西蘭在2011-12賽季奪下隊史唯一的聯賽冠軍。丹超例行賽26輪，另有季後賽和歐洲聯賽資格賽，上季亞軍中日德蘭是最擅長開2.5球大分的隊伍，總計出賽36場，大分場次竟有30場，比例高達83%。另外較常出現大分的還有哥本哈根（26場，比例72%）、布隆德比（22場，比例59%）和北西蘭（21場，比例58%）。

捷克甲級聯賽成立於1993年，目前共16隊參賽，在歐洲足聯國家排名系數中位居第13，本季有2隊可參加歐冠，聯賽冠軍布拉格斯巴達從冠軍組附加賽打起，亞軍維多利亞比爾森則由第2輪資格賽開始。一如俄超的發展，捷克首都也是第一大城的布拉格，由斯巴達和斯拉維亞兩大勁旅長期競爭，布拉格斯巴達12次冠軍9次亞軍、布拉格斯拉維亞則是5次冠軍10次亞軍，維多利亞比爾森在2010年後強勢崛起，近9個賽季搶下5次冠軍，與布拉格雙雄鼎足而立。捷甲聯賽例行賽30輪，同樣有季後賽和歐洲聯賽資格賽，上季最常開出2.5球大分的球隊是踢到保級附加賽才驚險留在捷甲的普日布拉姆，總計出賽37場，踢出24場大分，比例65%、布拉格斯拉維亞22場大分，比例63%排第二、最終殺出重圍搶下歐洲聯賽參賽資格的博萊斯拉夫，21場大分比例也達到60%。

(中時電子報)