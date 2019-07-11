台南市本土登革熱病例累計8例，疫情仍未解除，加上近期大雨不歇，加劇防疫難度，尤其，目前正值暑假，校園防疫也被列為重點；台南市政府教育局今天於忠義國小辦理「2019校園登革熱防疫誓師大會」，由教育局長鄭新輝及衛生局長陳怡帶領中西區、東區、北區、南區、安南區、安平區、永康區及仁德區國中小校長共同宣誓防疫無假期。

除了校園防疫很重要，緊接著7月底還有U12賽事登場，陳怡指出，2座球場周邊均設置誘卵桶也一直監測蚊子密度，上周也進行環境孳清，確保賽事順利展開，屆時也會贈送球員防蚊液，提醒各國選手注意防蚊。

鄭新輝於誓師活動表示，期待藉由校長以身作則，親自參與防疫增能研習，返校後透過校務會議、朝會、班親會、大型活動、家庭聯絡簿等方式，由學校到家戶宣導孳清防蚊觀念，乾淨的校園環境就是最佳觀光親善大使。他說，目前雖值暑假，但防疫無假期，各校應各處室動員，依據各校應變計畫及防疫地圖，分區分工每日進行校園環境巡檢，並加強向教職員工生宣導如有出現疑似登革熱症狀(發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等)應立即就醫，並主動告訴醫生個人旅遊史及活動史，以利醫生診斷及早治療。

教育局呼籲，登革熱防疫需長期抗戰，避免病媒蚊孳生為杜絕登革熱最根本之方法，需要全民共同合作，徹底落實「巡、倒、清、刷」(「巡」每日巡檢；「倒」倒掉積水；「清」清除廢棄物；「刷」刷淨容器。)，將防疫概念落實於生活作息，也請民眾發揮公德心，到校運動休閒勿將垃圾及飲料瓶罐隨意丟棄於校園，減少病媒蚊孳生可能性；並愛惜學校費心鋪設排水溝砂網，共同維護校園與社區環境整潔。

(中時 )