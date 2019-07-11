汐止獨居男陳屍租屋處 身體腐爛傳惡臭 16:202019/07/11 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 60歲劉姓男子今（11日）下午2時許被發現陳屍在新北市汐止區租屋處，警消獲報前往處理，租屋處內門窗緊閉、陳男無明顯外傷，將待檢察官相驗進一步釐清死因。 據悉，劉男為獨居，鄰居近日來聞到劉男的租屋處傳出惡臭，警消今（11日）下午2時許前往查看，發現劉男身體腐爛、已死亡多時，由於屋內門窗緊閉，未有明顯外傷，初步排除他殺。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #租屋處 #警消 #發現 #外傷 #明顯外傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 警官登山拍美景摔落溪谷 警消連2天搜救 13:242019/07/08 社會 老婦採筍滑落5樓深谷 奇蹟跌入土地公廟頂安然無恙 20:422019/07/08 社會 龍岡出租宅起火 警消救出3女1男 10:502019/07/09 社會 這叫豪宅？高雄市長韓國瑜租屋處室內曝光 00:142019/07/10 政治 台生赴鄧池溝 親見熊貓直呼療癒 04:102019/07/10 兩岸新聞 韓國瑜租屋處照片曝光 韓粉：豪個鬼啊 07:472019/07/10 政治 為哪樁？外籍女徘徊蘇花懸崖邊 警消僵持10小時 17:422019/07/10 社會 墾丁小灣傳大學生溺水 警消搜救中 18:402019/07/10 社會 妻要離婚 他怒開瓦斯要「全家一起走」 11:472019/07/11 社會 暴雨溪漲 坪林露營9遊客落水受困 警消搜救 16:202019/07/11 社會 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 前立院秘書長林錫山貪汙 判囚定讞 - 社會 - 中時 槍擊要犯陳宏宗逃亡做什麼？當竹筍工 - 社會 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 情侶對鏡拍照 爸放大驚見「橘罐油」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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