60歲劉姓男子今（11日）下午2時許被發現陳屍在新北市汐止區租屋處，警消獲報前往處理，租屋處內門窗緊閉、陳男無明顯外傷，將待檢察官相驗進一步釐清死因。

據悉，劉男為獨居，鄰居近日來聞到劉男的租屋處傳出惡臭，警消今（11日）下午2時許前往查看，發現劉男身體腐爛、已死亡多時，由於屋內門窗緊閉，未有明顯外傷，初步排除他殺。

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