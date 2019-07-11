網友將臉書上的櫻桃影片翻拍並分享在YouTube上。

最近一名加拿大網友在臉書上傳一支櫻桃切開、迸出小白蛆不斷蠕動的影片，影片在網路上瘋傳，甚至影響到太平洋對岸香港的櫻桃市場，主要進口國美國意外成受害者，不僅出口量大減，價格還崩盤2成。

香港通常在5月進入夏季櫻桃季節，7月攀上高峰、8月則是尾聲，不過今年櫻桃銷量驟減、價格大崩，關鍵原因竟出在1支加拿大網友拍攝的影片。這名住在蒙特婁的網友於6月26日上傳影片，內容是一名人士動作熟練地切開一顆又一顆的櫻桃，果肉裡竟迸出2至3隻小白蛆不斷蠕動。影片片長約2分鐘，並未交代櫻桃產地、購買時間及地點，只在貼文簡單寫下「注意」2字，上傳至今2周已累積超過4萬觀看人次。

香港《南華早報》11日報導，這支影片似乎衝擊香港櫻桃市場，儘管影片中的櫻桃極有可能是當事人自宅後院種的櫻桃，或者是其他歐洲、大陸、伊朗等地產的櫻桃，但作為香港櫻桃主要進口國的美國仍深受其害，今年在香港銷售的美國櫻桃價格跌了2成。

報導指美國櫻桃農夫不斷抱怨這支影片衝擊消費者信心，香港美國櫻桃主要進口商Leo Lai表示，即便今年美國櫻桃已經減產30%、品質也比往年好，但是批發價仍較去年低很多，他說很遺憾影片讓消費者關閉心房，超級市場等零售商也很猶豫要不要進口更多櫻桃，他們擔心銷不出去。

此外他也證實，7月平均每天美國櫻桃出口香港的量已降至1貨櫃，對比大陸對美櫻桃提升關稅稅率至63.5%，每天出口大陸櫻桃仍有2貨櫃。

根據香港官方統計資料，今年5月美國出口香港的櫻桃數量降至79.49公噸，較去年同期驟減26%，自土耳其出口的櫻桃數量甚至驟跌70%。

加拿大的櫻桃蛆影片讓自家人躺槍，美國西北櫻桃協會（Northwest Cherry Growers）趕緊澄清美國對食品安全有相當嚴格的規範，相關儀器能夠檢測出果肉狀態，並將壞的剔除。香港食品安全監管單位也強調，2017年至今，當局僅接獲一起民眾申訴，抱怨櫻桃果肉有蛆。香港當地擁有約260家連鎖超市的屈臣氏集團（AS Watson’s）澄清，美銷港櫻桃數量大減是因為美國產季延後，他們轉而向土耳其進口，強調7月中下旬就會開始引進美國櫻桃。

香港食物安全中心（The Centre for Food Safety）說明影片中的白蛆其實是一種果蠅的幼蟲，專門在櫻桃、橘子等水果內產卵。香港基督教聯合醫院（United Christian Hospital）醫師劉飛龍（Dr. Lau Fei-lung）安撫民眾說，活蛆蛋白質高，民眾如果不幸誤食，其實對身體也不會有危害，「人體內的胃酸會殺死這些微生物。」

(中時電子報)