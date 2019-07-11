海洋編織藝術展現場展出展現海底各種型態的「KRI掛毯」，以及其他迷你掛毯。（初衣食午提供）

海洋編織藝術展，活珊瑚作品。（初衣食午提供）

台灣選品店「onefifteen初衣食午」攜手葡萄牙編織藝術家Vanessa Barragao，以海洋為主題在台展出多件裝置藝術作品。11日Vanessa Barragao特地來台，從小在海邊長大的她希望透過作品喚醒大家對海洋生態的重視。

專為此次展覽而設計的「活珊瑚」掛毯，以粉彩色系呈現柔嫩的海草、瑰麗的珊瑚礁。掛毯創作時程需看作品複雜程度以及大小而定，小型作品例如「KRI掛毯」大約一周，像是大型的「世界地圖」就花了3個月。

她以地毯繡、手簇、鉤針編織、流蘇花邊等傳統手工藝技法，表現富有層次及立體感的海底各種型態，創作過程中最困難的部份是紗線的篩選，「因為工廠廢棄的紗線品質很參差不齊，所以創作時所用的紗線都要先經過篩選和洗滌，是比較耗時費工的過程。」展覽即日起至31日於初衣食午大安旗艦店內展出，並推出專屬台灣的限量商品。

(中時 )