基本工資審議委員會定在今年8月14日舉行，將召集勞資政學4方決定基本工資的漲幅，對此，勞動部部長許銘春表示，期待委員能夠體認到邊際勞工的生活所需，並就社經指標調整，但還是尊重委員會的決定。

許銘春說，站在勞動部立場，還是希望支持邊際勞工的方向來走，但職權還是在委員會身上，勞動部也會在會前分別與勞資學三方舉辦會前會做意見上的交換。至於資方認為美中貿易戰，未來經濟的不確定性仍高，她說，勞資雙方的意見我們都尊重，這些意見也會納入討論中。

(中時 )