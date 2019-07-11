基本工資怎麼調？許銘春盼支持邊際勞工 17:002019/07/11 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部部長許銘春。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基本工資審議委員會定在今年8月14日舉行，將召集勞資政學4方決定基本工資的漲幅，對此，勞動部部長許銘春表示，期待委員能夠體認到邊際勞工的生活所需，並就社經指標調整，但還是尊重委員會的決定。 許銘春說，站在勞動部立場，還是希望支持邊際勞工的方向來走，但職權還是在委員會身上，勞動部也會在會前分別與勞資學三方舉辦會前會做意見上的交換。至於資方認為美中貿易戰，未來經濟的不確定性仍高，她說，勞資雙方的意見我們都尊重，這些意見也會納入討論中。 (中時 ) #意見 #勞資 #委員會 #勞動部 #勞工 也許您會感興趣 推薦閱讀 一心選總統！沒有郭董 鴻海未來怎麼辦？ 19:432019/07/07 財經 長榮罷工逆轉落幕 組3人調查小組是關鍵 01:042019/07/07 生活 習重構黨政關係 強化黨中央領導 04:092019/07/07 話題觀察 長榮罷工 勞動部：全面檢討勞資爭議處理法 18:542019/07/08 生活 不滿曲棍球案 監委退出司獄委員會 13:072019/07/09 政治 保護勞工遠離熱疾病 勞動部開發熱危害預警資訊網 17:032019/07/09 生活 台瓜FTA委員會今召開 繳出降關稅三大成果 22:512019/07/09 財經 批曲棍球案太政治 王美玉退司獄委員會 04:102019/07/10 社會新聞 《文創股》宇峻成立「幻想三國誌」製作委員會，跨足動畫 14:152019/07/10 財經 太陽能電池廠大裁員 勞動部證實 14:312019/07/11 生活 生活熱門新聞 郭芷嫣被開除 長榮航空最大股東說話了 - 生活 - 中時 快評》 空服員工會 害慘郭芷嫣 - 生活 - 中時 郭芷嫣被fire了！長榮航空完整說明在這 - 生活 - 中時 踩飛安紅線 長榮航空開除「加料」郭芷嫣 - 生活 郭芷嫣遭長榮開除 打包動作曝超慘下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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