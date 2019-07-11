史上金額最大開發案「台北雙子星」最優申請人「南海團隊」香港商南海發展有限公司、馬來西亞商馬頓有限公司，6月26日，遭經濟部投審會，以對國家安全有不利影響為理由，駁回台北雙子星開發案專案後，又接獲北市府捷運局通知申請展延簽約已到期，要求30日必須與捷運局簽約，逾期將喪失最優申請人資格的公文，南海團隊為此展開法律攻防戰，訴請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院今(11)日裁定駁回，南海團隊可提抗告。

南海團隊認為，投審會駁回投資申請違法，且北市府捷運局原設定應今年7月10日以前辦妥新設專案公司事宜，恐因投審案未通過而可歸責於該團隊，以致無法遵期完成，將導致團隊喪失以「最優申請人地位」參與雙子星開發案資格，認為與北市府和捷運局有公法上法律關係爭執，將導致受重大損害而有急迫危險，聲請北高行命台北市政府、北市捷運局，在本案判決確定前，應展延南海隊在雙子星開發案中設立新專案公司的期限，且不得廢棄他們最優申請人資格，並不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，也不得廢棄開發案。

北高行審理認為，本件聲請人以最優申請人參與雙子星開發案資格，是否因逾期未辦妥設立新專案公司與簽約事宜，就有喪失並另由次優申請人遞補的危險，繫於相對人北市府和北市捷運局對投審會駁回投資申請決定，是否可歸責於南海團隊的判斷，及其是否依投資人須知規定再展延聲請人設立新專案公司的期限。

鑑於聲請人已申請捷運局展延期限，以便繼續保有最優申請人資格，得以參與系爭開發案，有待相對人作出決定，就可以適當避免喪失最優申請人資格的危險。聲請人並未提出與相對人間就這些公法上法律關係存有爭執，也未釋明聲請人的最優申請人資格，有因此爭執存在而有遭侵害的急迫危險，與聲請定暫時狀態假處分的要件不合。

裁定理由說，本件聲請人聲請假處分內容，已涉及本案實體權利的實現。本件聲請就所請求本案實體法律關係所需判斷事項，包括投審會決定違法、逾期不能設立新專案公司不可歸責聲請人、聲請人應繼續保有最優申請人資格等，都未釋明清楚就不應准許假處分聲請。

另聲請人所主張定暫時狀態假處分要避免的重大損害，並未釋明是必須透過假處分緊急定暫時狀態，否則將來等到本案訴訟程序終結就難以回復，這點也與聲請假處分的要件不符。

(中時 )