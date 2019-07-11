「空品改善是降雨多？」針對部分網友認為台中今年空汙改善主因為降雨較往年多，台中市政府環保局11日提出數據反駁說，105年上半年累計降雨天數相較104年同期增加32天，PM2.5平均值改善僅0.7微克；今年上半年降雨天數相較去年同期僅增加20天，PM2.5平均值改善卻高達2.2微克，顯示新市府上任後，改善空汙展現初步成果。

環保局指出，107年上半年累計降雨天數41天，108年同期累計61天，降雨天數增加20天，107年上半年PM2.5濃度平均值為20.9微克，今年上半年PM2.5濃度平均值降至18.7微克，大幅改善2.2微克；非僅受降雨等氣候條件影響，主要是針對重大汙染源管制改善的成果展現。

環保局說，市長盧秀燕上任以來，以「先公後私、先大後小」原則，除要求台電提前降載減排，日前更查獲中火放流水超標，祭出水汙法最高罰鍰處分，累計裁罰金額達約2602萬元。環保局將藉生煤管制自治條例，要求中火明年起實質減煤4成，展現強力對抗空汙的決心。

市府針對移動汙染源方面，積極建置大眾運輸路網，推廣綠色低碳交通、增設電動車輛充電站、並廣設空氣品質感測器，及研擬樂活徒步區試辦運行等。今年截至5月底，台中市機車排氣定檢率六都第一名，環保署列管的二行程機車淘汰率六都第二，並加碼老舊機車汰換補助。

環保局長吳威志強調，逸散源方面，該局加嚴管制營建工程防制效率，統計今年1至5月，針對造成路面汙染的營建工地已告發處分66處，相較去年同期增加22件，增加比例達4成產生嚇阻作用；亦加強河川公有地聯合稽查，有效減少揚塵汙染。

(中時 )