立法院前祕書長林錫山涉收回扣貪汙案，一審將他判刑16年，二審改判15年，最高法院就一次收賄300萬元部分撤銷，其他10個犯行判刑確定，總計刑度36年，將由檢方再定執行。已通知檢方啟動防逃。

檢方起訴，林錫山主導立院多起電腦軟硬體設備招標案，2012年初找上網遠科技負責人李保承，向他表示「去年做得不錯喔，借我300萬可以吧？」李為取得其他標案，從2012年至2015年元月，分8次給林錫山回扣3950萬元。

(中時 )