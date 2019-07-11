前立院秘書長林錫山貪汙 判囚定讞 16:292019/07/11 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院前祕書長林錫山。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院前祕書長林錫山涉收回扣貪汙案，一審將他判刑16年，二審改判15年，最高法院就一次收賄300萬元部分撤銷，其他10個犯行判刑確定，總計刑度36年，將由檢方再定執行。已通知檢方啟動防逃。 檢方起訴，林錫山主導立院多起電腦軟硬體設備招標案，2012年初找上網遠科技負責人李保承，向他表示「去年做得不錯喔，借我300萬可以吧？」李為取得其他標案，從2012年至2015年元月，分8次給林錫山回扣3950萬元。 (中時 ) #林錫山 #檢方 #貪汙 #立院 #判刑 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿戰、反送中延燒 美搶陸通緝犯 04:092019/07/07 焦點新聞 起訴書PO臉書 女洩個資判刑2月 10:532019/07/07 社會 謝明達案未開庭無罪定讞 檢方請求提案大法庭統一見解 16:442019/07/08 社會 商總籲立院：罷工30天預告期排入下個會期 17:472019/07/08 財經 保母被控虐童重傷害沒證據判刑2年 12:472019/07/09 社會 高公局處長祕書為2844元加班費 盜用主管帳密遭判刑 16:052019/07/10 社會 受託照顧拖油瓶 滾水泡奶虐童判刑 16:162019/07/10 社會 郭芷嫣若兩次通知不到 警將報檢方拘提 17:402019/07/10 生活 新北市議員施壓取建照 涉貪汙遭訴 14:482019/07/11 社會 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 前立院秘書長林錫山貪汙 判囚定讞 - 社會 - 中時 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 槍擊要犯陳宏宗逃亡做什麼？當竹筍工 - 社會 截肢男約女夜店 朋友幫忙撿屍背上摩鐵性侵 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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