▲南投縣長林明溱前往教召營區，關心南投縣300名教召員，並與當月壽星一起切蛋糕慶生。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今11日前往台中成功嶺關懷南投縣91名替代役新兵，並致贈加菜金及速食餐點，受到入伍新兵們熱烈的歡迎。稍後，林縣長也前往教召營區，關心南投縣300名教召員，除致贈加菜金，並與當月壽星們一起切蛋糕慶生，場面溫馨。

今上午林縣長在縣府民政處長吳燕玲及南投軍人服務站站長劉訓誠陪同下，前往替代役訓練中心拜會役政署副署長沈哲芳後，即和南投縣91名役男一起茶敘，新兵們見到林縣長等人到營訪視，精神抖擻地大聲問好，林縣長並勉勵南投子弟兵們好好適應軍中生活，服役4個月後都能有所成長。

隨後，林縣長在陳指揮官及南投軍人服務站站長劉訓誠陪同下，拜會中區後備指揮部指揮官馬家龍少將，並至教召營區關心南投縣的300名教召員，林縣長除致贈5萬元加菜金，並和教召員一起歡度慶生會及和壽星一起切蛋糕，並共享輕鬆愉快的午餐。

林縣長表示，教育召集雖僅短短5至7天，但可讓教召員回味當兵生活情形，也能讓大家再訓練體魄，同時熟悉當年的專業訓練內容，未來如有防備需求就能緊急應變，順利結訓後，將回到工作崗位，繼續為社會服務。

陳上校表示，教育召集訓練只5至7天，參訓成員包括一般兵與幹部，主要是依軍種不同分別進行專長複訓，就是希望每位後備官兵都能成為國防安全堅實的後盾。

(中時 )