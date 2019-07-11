因車禍截肢而裝義肢男子，在網路認識女網友，邀她與友人到夜店喝酒聊天，女網友不勝酒力、意識不清，男子竟邀1名男性友人「撿屍」，將女網友帶到汽車旅館休息、醒酒，還叫友人幫揹女網友進房後，趁機性侵得逞。女網友酒醒發現竟遭破處，要求離開現場後報案。台中地院依乘機性交罪，判處男子6年8月，全案仍可上訴。

判決書指出，男子2015年間發生車禍而左腳截肢，在2016年4月間約出女網友，與他的友人等6人到台中市1家夜店喝酒聊天，席間，女網友玩遊戲、划拳喝酒，不勝酒力而意識模糊。

男子撿屍性侵女網友，台中地院判處6年8月。（陳淑芬攝）

男子向他的1名男性友人提議，一起帶女網友到附近汽車旅館休息、醒酒，3人搭乘小黃抵達，男子因裝義肢無法揹人，商請友人揹女網友進房間，友人將她揹進房間讓她躺在床上，就獨自躺在一旁沙發睡覺休息。

男子藉女網友意識不清、無力抗拒而趁機性侵，發現女網友下體流血，而轉口交性侵得逞。女網友凌晨睡醒後，發現浴巾有血，驚覺遭破處，要求男子將她送回夜店，並連絡友人到場接她離開。

女網友說，她在粉絲專業為他打氣而雙方認識，已多次拒絕男子邀約，以關心心態答應與他到夜店，當時喝醉而非自願性與男子發生性行為，她是「第一次」，希望能還她清白。男子則告矢口否認犯行，辯稱他當天與女網友第一次見面，對方當時意識清醒，與他是合意性交。

案經小黃司機作證，當天女網友已酒醉，上車就倒在椅子上，無法坐直；男子同行的友人則證稱，男子與被告是情侶，女網友當時僅微醺。但是，法官勘驗汽車旅館監視錄影器影像，發現女網友由人攙扶才可以下車，無法自行站立，還由他人揹著走，認定女網友當時已酒醉意識不清。

經衛生福利部草屯療養院為女網友做精神鑑定，認定她歷經該事件後，心情低落，有自我否定、自殘舉動，還出現創傷後壓力症候群現象，並有高度自殺風險；她到國外當交換學生，雖自認壓力症狀改善，然仍有時常作被追殺性侵等噩夢。

台中地院法官認為，女網友並非自願性與男子發生性行為應屬明確，依乘機性交罪，判處男子徒刑6年8月。

(中時 )