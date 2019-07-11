現代人工作壓力大，許多人都有便秘問題，坊間也因此出現許多治便祕、排宿便的偏方、藥品。西安有一名女子因便秘而聽信朋友，亂吃偏方保健品，結果不僅讓便祕更嚴重，就醫檢查後，更發現腸子長滿了如「豹紋斑」的結腸黑變病。

據《每日頭條》報導，西安一名31歲女子，長期受便祕所苦，在生了孩子後更趨嚴重，之後在朋友推薦下，她開始吃一款聲稱可排毒養顏、治療便秘的保健品，她表示，服用後便秘確實大幅改善，不過數月後，效果卻越變越差，她試著加重劑量但效果卻有限，3年過去她出現食慾不佳、腹痛、冒痘等問題，就醫檢查時，醫師透過大腸鏡，發現她結腸出現大範圍的發黑並出現「豹紋」一樣的紋路。

結腸黑變病長出豹紋斑。(圖/翻攝自微博)

醫師解釋，這症狀是「結腸黑變病」，又稱「黑腸病」，通常和便祕並長期服用含有「蒽醌類」的瀉藥有關，而蒽醌類的成分會使結腸黏膜的固有層內，產生大量含有脂褐素的巨噬細胞，使黏膜色素沉澱，讓腸壁長出「豹紋般」的交錯紋路。

醫師提醒，雖然黑腸病看起來駭人，但只要停用瀉藥，經過一段時間的調理，就可讓腸壁恢復原貌，同時能改善便祕問題，不過，若放著不處理，可能會導致腸道內增升息肉、腺瘤和潰瘍，嚴重將會引發癌變。

(中時電子報)