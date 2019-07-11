108學年度四技二專甄選入學放榜，國立金門大學分發錄取率達98.2％，較全國分發錄取率84.7％高出13.5％。另離島外加名額錄取25人，則為近3年來最高。

金大指出，該校108學年度四技二專招生核定名額56個，與107學年度相同。108學年度獲分發人數55人，僅有1名缺額，分發錄取率達98.2％，較全國分發錄取率84.7％高出13.5％。另錄取外加名額原住民學生1人及離島外加名額25名。離島外加名額25人為近3年最高，去年及前年的錄取人數均是24名。

校長陳建民表示，該校在理工、管理、人文社會與健康護理4大領域持續深耕，用心蓄積教學與研究能量，對外也積極擴展國際學術連結，與大陸、東南亞、歐美國家等地區大專院校進行學術合作及發展異地交換學習機制，持續進行短期交流與學術合作。

針對四技二專管道入學的學子，金大更提供多樣的優渥獎勵金，包括統測原始分數達380分或450分以上可領取24萬元至300萬元不等之入學獎勵金。另在弱勢學生部分，除優先提供學校工讀機會，也設立多種助學制度，讓有心向學者可以在金大安心就讀。

(中時 )