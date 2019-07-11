播挺韓小童中天被罰 張善政：NCC已變東廠

前行政院長張善政認為，NCC已經變成東廠分部。（圖／取自臉書）

中天日前播出小女童挺韓國瑜，國家通訊傳播委員會（NCC）認為妨害兒童或少年身心健康，對中天開罰60萬。對此，前行政院長張善政痛批NCC已經變成東廠，小女童親屬也表示這樣也要罰喔？是不打韓不會選舉嗎？

民眾檢舉，中天新聞台利用兒童連結韓國瑜的畫面，妨害兒童身心健康，NCC今天委員會議討論，10位專家學者有8位認為應裁罰，決議予以核處新台幣60萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會議審議108年第7次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，針對中天新聞台「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」新聞，經民眾反映利用兒童突顯特定人物，違反衛星廣播電視法第27條第3項第2款規定，妨害兒童或少年身心健康，決議予以處罰。

NCC官員解釋，中天新聞台今年4月2日的「中天晨報」，以韓國瑜後援會粉絲團民眾上傳的影片做為素材來報導新聞，10歲以下的兒童不捨韓國瑜，邊哭邊罵；此案經民眾檢舉後，提到諮詢會議討論，學者專家認為，兒童心智尚未成熟，卻被用來與特定人物作連結，且影像及聲音沒有適當處理，未來可能對兒童造成影響。

媒體詢問，是否兒童或少年都不宜出現在新聞報導？心智尚未成熟的年齡如何判定？NCC官員表示，妨害兒童或少年身心健康是不得跨越的紅線，實務上，會視個案的拍攝及表達方式，並經多數專家學者討論來決定。

對此，前行政院院長張善政表示，NCC和其他政府機關一樣，都已經變成東廠分部，蔡政府已經不能寄望了！

中天新聞則指出，親綠電視台也曾報導小朋友力挺蔡英文選總統，卻不見NCC開罰。2011年10月9日親綠電視台也報導小朋友送給蔡英文存滿錢的豬撲滿，也有該電視台記者親訪小朋友，小朋友回應「小英阿姨加油！」3位小朋友後來也出席公開場合，送蔡英文卡片，也未見NCC開罰。

台藝大廣電系教授賴祥蔚認為，NCC應該要有一套能夠重複公開檢驗的標準。名嘴謝寒冰批評，這是針對中天趕盡殺絕，荒唐到了極致！

而中天新聞報導中，小女童的媽媽跳出來痛批，這樣也要開罰？為何過去小朋友支持蔡英文不開罰？支持韓國瑜就不行？小女童的姑姑也批評，現在不打韓不會選舉嗎！

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(中時電子報)