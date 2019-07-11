台大醫院知名骨科醫師洪立維去年勾結勞保黃牛母子檔張馨方、李岳峰，開立約300份不實診斷證明書，詐騙勞保局7000萬失能津貼，遭判2年半。監院教育及文化、內政及少數民族、財政及經濟委員會聯席會議今（11）天通過監委林雅鋒、江綺雯、張武修的調查報告，糾正台大醫院，並促請行政院督飭相關部會檢討改進。

3名監委表示，台大骨科醫師洪立維詐領保險費長達6年，期間台大竟未能察覺，疏於監督管理在先，在司法介入調查後，仍續聘洪醫師，顯然缺乏專業警覺性，行事因循被動、消極怠慢，確有違失，應予糾正促其改善。

監委詳列各項缺失，首先指出，地方衛生主管機關，並未針對開立不實診斷疏勾串勞保黃牛的醫師，依法對其任職的醫療機構開罰、停業等處分，僅處罰涉案醫師，肇致醫療法規上路15年來形同具文。

監委也提到，國內詐領勞保失能給付案頻傳，凸顯國內醫事人員自律、醫學倫理與法治教育不足，衛福部除持續督促各醫療機構強化內控管理外，也應偕同教育部精進各級醫學在職與在校教育。

(中時 )