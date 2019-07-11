第5屆世界聽障羽球錦標賽暨第2屆世界聽障青年羽球錦標賽即將於13日在台北體育館開打，教育部體育署副署長林哲宏11日為中華隊授旗出征，國際聽障運動總會(ICSD)技術長Martin Bogard亦於會中向體育署及台北市政府致贈感謝狀。

林哲宏表示，台北市繼2009年聽障奧運後，相隔10年再度舉辦大型聽障運動賽事，別具意義，歡迎民眾踴躍到場共襄盛舉。

台北市體育局長李再立則指出，2009年聽障奧運揭開了2017年台北世大運的序幕，也因為世大運的成功，讓台北市有機會再次舉辦世界級的運動賽事，歡迎選手們在比賽之餘能到台北各地觀光，建立更多的民間交流。

本屆中華代表隊陣容堅強，以經驗豐富的中生代戰將為主，由上屆女子單打金牌沈彥汝、聽奧金牌女將范榮玉兩人領銜。沈彥汝在今年6月於全國羽球排名賽榮獲第3名，成為台灣第一位晉升甲組的聽障選手，范榮玉則是台灣目前唯一雙獲世錦賽及聽奧單打金牌的選手，二人將於此次賽事展現精湛的球技，期望技驚聽障羽壇，將金牌留在台灣。

中華隊青年組年輕小將的實力也不遑多讓，年僅13歲的選手林頤，是本次中華隊最年輕的選手，首次入選國家隊即在自家地盤出賽，對自己有很大的期許；而實力強勁的選手鄭成鼎，首次參賽即以青年選手的年紀跨組錄取為公開組代表隊選手，本屆賽會也將在青年組及公開組賽事分別出賽。

(中時電子報)