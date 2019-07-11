彰化醫院推出居家整合醫療照護服務，一年多來已有20多名有長照需求的年長患者受惠，醫護團隊每隔一至三個月定期到府診療。（謝瓊雲攝）

醫生、護士到你家！彰化醫院去年起推出居家整合醫療照護服務，家中有長照、慢性病年長患者，行動或就醫不便因素者都可申請，經醫師門診評估後轉介，醫護團隊就將出動到宅診療，省去舟車勞頓時間。

溪湖84歲劉阿嬤患有腎臟病、高血壓及高血糖，因循環不好導致兩條腿水腫、關節又退化，幾乎寸步難行，家人怕她跌倒，連睡覺都直接睡在躺椅上，減少移動。而二林百歲人瑞陳阿公有重聽、口齒不清，罹患白內障、視力不佳，還有失智問題，看見醫療團隊，熱情招呼大家進家裡坐。

彰化醫院腎臟內科醫師黃耀宣表示，他與個管師陳玲伶、邱小佳及助理等人組成整合醫療團隊，在陳阿公因急性腎衰竭住院醫療出院後，每2個月定期到宅檢查複診，1年來阿公的情況還算穩定。劉阿嬤則需定期到宅量血壓、抽血回院化驗，再開藥控制血壓、血糖，他也建議家屬需適度幫阿嬤增加活動量。

黃耀瑄說，每次出動到宅醫療，除須攜帶看診、抽血設備，在交通車上團隊也會針對個案病例討論，預先做好準備；如復健、洗腎，仍需患者到院診療。

彰化醫院實施居家整合醫療服務1年多以來，已有20多位慢性病與有長照需求患者受惠；院長謝文淮表示，只要病人行動不便或各種緣故無法外出就診，可在門診時由醫師評估、轉介到衛教室協調人力，視病人情況安排每1至3個月，進行1至2次的居家醫療。

陳玲伶指出，居家醫療整合照護團隊提供「居家醫療」、「重度居家醫療」、「安寧療護」等服務項目，團隊評估病患需求定期到宅訪視，提供個別化醫療服務，讓病人能享有溫馨便利的醫療服務，收費方式比較健保收費標準；民眾有相關問題都可撥打電話04-8298686轉分機1201洽詢。

(中時 )