屏縣財政從重度昏迷葉克膜區健康甦醒，財稅局透過遊戲宣導租稅重要性。（林和生攝）

曾經被評為財政「重度昏迷葉克膜區」的屏東縣，近年來在屏東縣政府招商有成，更輔導青年創業，根據主計總處公布，光2018年上半年屏東就增加6000個工作機會，還在短短4年內償債109億，財稅局趁著暑假舉辦兒童租稅夏令營，透過闖關遊戲讓學童瞭解租稅重要性。

根據統計，屏縣府短期債務由2014年88.61億元至2018年4月全部還清歸零，長期債務由190億元降為169億元，合計減債達109億元，且歲入連續4年大於歲出，決算賸餘為正，是全台年年正成長的唯一縣市。

屏縣府財稅局長程俊指出，縣府近幾年積極爭取中央競爭型計畫預算，節省下來的錢就用來償還過去債務，不僅減債有成，建設也持續進步，至於省下來的利息錢，從4年前每年需付出3億元，至今僅剩4000萬餘元，節省下來的經費也能投入建設。

此次夏令營主要對象為國小學童，共有20校、50餘人參與，程俊強調，從表面來看，租稅對於學生看來非常遙遠，但舉凡上學走過的馬路、學校建設及老師薪水，都是由國家稅收支應，除了透過闖關遊戲讓他們知道稅收對於國家重要性，其實也與生活息息相關。

程俊透露，孩子們對於稅收基本認識，其實超越大人想像，而每位參與學生需捐贈10張紙本發票，將全數捐給公益團體，也讓隨手做公益的觀念在參與學生心中悄悄萌芽。

(中時 )