教育部「準公共幼兒園」政策8月1日起全國實施，到7月10日累計簽約數達1033園，占所有符合簽約資格園所2325所的44.4％，為家長增加10.6萬個平價教保機會。教育部表示，私幼申請加入「準公共幼兒園」的日期，將再延後20天到7月31日截止。

教育部去年8月1日起在非6都的15縣市推動「準公共幼兒園」政策，與符合「合作的費用範圍」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公安檢查」、「教保人力比」及「教保品質」等6項要件的私幼合作，當時僅310園簽約，家長每月付4500元。

今年8月1日起，6都加入，「準公共幼兒園」全國實施，符合簽約條件的共有2325所，到7月10日截止，共有1033園簽約，占44.4％。透過「準公共幼兒園」的加入，108學年整體平價幼兒園的比例，從公共化（公幼及非營利）38.7％提高到平價教保53.8％，成長15.1個百分點，共提供31萬個平價教學機會。

小朋友讀「準公共幼兒園」，家長每月僅要付4500元，其他差額由政府補貼。但過去1年來，4500元包含哪項項目卻引發爭議，外界質疑園方巧立名目，又向家長收費。

教育部國教署副署長許麗娟釐清說說，家長每月繳的4500元費用，包含學費、雜費及代收代辦費（材料費、活動費、點心費及午餐費），至於交通費、保險費、家長會費及課後照顧費，家長可能必須另外再付。

許麗娟說，「準公共幼兒園」政策除了減輕家長經濟負擔外，並保障教師、教保員每月固定薪資至少2.9萬元。另108學年起，教育部每年補助購置教學設施設備20至40萬元、辦理親職教育1萬元、辦理教學輔導6萬元，協助準公共幼兒園達到永續經營目標。

許麗娟表示，私幼申請加入「準公共幼兒園」的日期原本是到7月10日，但為了讓還來不及申請的私幼有機會加入，將延到7月31日；同時，7月12日起，教育部會寄送少子女化對策各項協助措施宣導摺頁，讓每一位家長知悉相關權益。

(中時 )