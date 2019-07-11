台中市南屯區五權西路上某銀行傳出有民眾遭詐，73歲劉姓婦人指出，接到一通自稱165專員的電話，指她手機電話費沒繳且又涉及毒品案件，必需交120萬元當作保證金，台中市警局第四分局大墩派出所員警到場一聽就知是詐騙老梗，不斷勸說後成功打消婦人匯款念頭。

日前下午3點多，劉婦到銀行欲匯出120萬，因金額太高，行員懷疑劉婦遭詐，通知員警到場關心，因歹徒有交代不得掛電話與張揚，劉婦一開始什麼都不說，經員警苦口婆心慢慢開導，劉婦才表示，有一自稱165專員的電話，指出她欠16000元的電話費，又涉及毒品案件，已遭法院限制出境且要查封財產，需交120萬元作為保證金，才能解除查封財產與限制出境。

劉婦被這詐騙老梗，唬得信以為真，急忙到銀行匯款，幸好行員及時通知員警，經員警解說詐騙伎倆、不斷勸說下，才讓她突然醒悟，原來165專員是假冒的，十分感謝員警及時攔阻，保住她的退休金。

大墩派出所長葉信良呼籲，民眾接到不明來電，應提高警覺，便可避免淪為詐欺案件的被害者，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問可打165詐欺專線或打110尋求警方協助。

(中時 )