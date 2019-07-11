總統府秘書長陳菊，認為名嘴謝寒冰就高雄氣爆發言評論不實，自訴謝涉嫌加重誹謗罪，台北地方法院今(11)日下午開庭，傳喚陳菊自訴代理人、律師游琦俊等出庭，確認陳菊自訴範圍。游轉述陳菊的意見說，陳菊對任何誹謗案被告態度都一致，只要澄清，就有和解可能。

今(11)日下午的庭審，因本件是自訴案，法官依刑訴法規定先傳陳菊律師，沒有傳被吿出庭，庭審採不公開方式調查，在釐清自訴內容後，若認為有必要，才會另開庭傳喚謝寒冰出庭。

陳菊會自訴謝寒冰，是認為謝今年1月28日在電視政論節目中，指她任高雄市長時期的官邸電費，兩個月要花納稅人12萬元，之後被爆料，電費就驟降為5、6萬元。節目中還說，高雄氣爆事件的善後事宜，有律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償計畫，以論件計酬處理訴訟案，但訴訟標案都採公開採購，以勞務方式發包，一次性處理，謝寒冰相關說法不實，涉嫌犯加重誹謗罪。

游琦俊出庭前表示，謝寒冰公開指述的事，都有客觀資料、證據可考證，只要當事人同意澄清，「陳菊就不排除與他們和解，對任何一件自訴案的態度都是一致」。

(中時 )