昨日味全龍是否確定落腳高雄澄清湖球場鬧得沸沸揚揚，今(11)日龍隊舉行新人加盟記者會，吳德威領隊特此說明，目前龍隊主場尚未定案，有台北天母、高雄澄清湖與嘉義球場3地做選擇，而因為全台都有龍迷，未來也不排除雙主場。

味全龍正式回歸中職後，各地政府都積極邀請球團進駐，不過目前綜合考量後，龍隊以天母、高雄、嘉義等3地做最後選擇。吳德威領隊解釋，新竹球場還在拆除階段，工程時間可能趕不上；屏東球場預算還沒核定，因此2地暫時未列入考量。

吳領隊表示，高雄澄清湖球場是已經蓋好、且政府也支持，目前看起來是最符合國際化的球場，案子也已經上網公告，比其他球場進度更快。不過龍隊對於天母球場也很感興趣，也曾和蔡(炳坤)副市長說商，期待天母球場有案子出來展開投標作業。

至於認養主場會是否有年限，龍隊希望租約是短週期，期間若新竹球場、大巨蛋或其他球場蓋好了，屆時能有更多選擇。而因為全台都有龍迷，若天母球場今年也有OT(委外經營)案，龍隊將不排除雙主場，這是吳德威領隊認為對球團和球迷的最大利益。

而嘉義黃敏惠市長熱情邀約龍隊選擇嘉義市立棒球場，市政府也有撥預算整修球場，不過因球場還在整修階段，要等整修完才能繼續談，目前都保持聯絡。

吳德威領隊也澄清，外界猜測主場選定與政治有關，其實一點關係都沒有，球隊都是以現實作為主要考量。

(中時電子報)