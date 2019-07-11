台人飲食口味逐漸西化，食用稻米數量遞減，台南市農業局在7、8月暑假期間推出4場食玩體驗活動，揪民眾品嘗好米、稻作插秧、米食DIY等，內容豐富。（莊曜聰攝）

台南市農業局在暑假期間推出「2019台南好米好好玩」食玩體驗，7、8月在後壁、六甲、新營及台北希望廣場規畫4場系列活動，從插秧體驗到稻草編織工坊，使用「台南越光米」製作美味的飯糰和米漢堡，DIY體驗活動於現場報名參加，有興趣的大小朋友們千萬不要錯過。

台南市種植水稻面積約有24,000公頃，是台灣重要米倉，市府2017年起輔導農友栽培台南16號品種白米，因外觀晶瑩剔透、白米品質及口感堪比日本越光米，因而有「台南越光米」美稱。

近年來台人飲食口味逐漸西化，麵食風氣興盛，每人食米量逐年遞減，為鼓勵大眾多吃農民種植的白米，南市農業局複製往年在二期稻作收成時舉辦的台南好米季活動內容，設計4場食玩體驗活動，地點除了在重要稻米產地外，也移師台北希望廣場舉行。

首場活動由無米樂創意特色產業生產合作社主辦，20日在後壁粨面宋江公園登場，現場有台南越光米米漢堡DIY、秈18碗粿DIY、台南越光米鍋巴飯、稻米文化導覽等；28日由弘昌穀糧生產合作社在六甲區中社里農地舉辦種田體驗，有小小農夫插秧活動、注連繩編織DIY、壽司DIY、大胃王比賽等。

8月1日在新營民治市政中心南瀛堂舉辦「2019台南好米創意便當大賽」，由台南市農會邀集32區農會，使用台南越光米製作健康美味的創意手作便當；8月24日、25日2天，由六甲區農會於台北希望廣場推出「台南越光．米香台北」行銷活動，現場提供試吃品嚐、米食DIY、及限時限量促銷活動。

(中時 )