希臘北部地區遭遇極強烈的暴風雨，強風、大雨和冰雹襲擊了哈爾基迪基州(Chalkidiki)，著名觀光城市塞薩洛尼基市(Thessaloniki)有6名遊客死亡，至少30人受傷。

BBC報導，官員們說，這場暴風雨實在太罕見，強風吹毀了供電線路，冰雹砸壞許多車輛與建築物，當地宣布進入緊急狀態，中央派出100多名救援人員。

希臘暴風雨連車輛都被吹翻，有一對夫婦因此喪生。(圖/美聯社)

目前已知，一對捷克夫婦在暴風雨時躲在自己的旅行車，結果車子被吹翻，兩人不幸死亡，兩名羅馬尼亞人和兩名俄羅斯人也因暴風雨而死。

希臘北部民間環保團體主管查爾博斯‧史特迪斯(Charalambos Steriadis)說，這場暴風雨簡直「前所未有。」

過去兩天，希臘氣溫非常炎熱，氣溫飆升至攝氏37度，也許正是高溫造成強大的上升氣流，使得原本的午後雷雨降不到地面，水滴反覆在雲層中孕育，變成冰雹。

社交媒體上發布的圖片和影片顯示這場暴風雨的恐怖，樹木倒塌、汽車翻倒、建築物受損。

親歷者艾密莉·奇絲特（Emily Kishtoo）在周二晚上風暴襲擊時，正與家人一起參加海灘趴，結果突如其來的強風與暴雨，所有人根本來不及防範。她說：「風暴說來就來，而且海灘上的燈光可能被弄壞了，大家很難看清楚路，人們只能尖叫 與逃跑，試著最快速度離開海灘。」

她說，度假村的電力供應一直是斷斷續續的，到了早上還沒有自來水。

一名目擊者稱，這場怪異的風暴其實只持續了大約20分鐘，可是災情卻非常嚴重。

官員說，羅馬尼亞受難者是一對母子，他們吃飯的餐館屋頂倒塌被壓死，而俄羅斯受害者是父子，他們被倒下的樹木壓死。

(中時電子報)