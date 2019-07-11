小小志工跟阿公阿嬤一起玩遊戲。(吳亮賢翻攝)

小小志工幫阿公阿嬤搥背。(吳亮賢翻攝)

現代社會大多為小家庭，孩子缺乏與長輩相處的經驗，新北市社會局在暑假推出「V世代小小志工營」服務方案，讓國小3到6年級的學生，到新北市各公共托老中心服務，11日上午小小志工來到蘆洲集賢公共托老中心，和長輩們相見歡，小志工臨走前，長輩們都相當不捨，一位輕度失智的阿嬤更忍不住拉著小朋友的手說：「你什麼時陣擱再來？」

小小志工們今日上午來到蘆洲集賢公共托老中心，雖然一開始小朋友有些靦腆，但透過傳氣球的方式，讓大家打成一片，小朋友們更陪伴長輩一起運動，甚至幫阿公阿嬤們「捏麻糬」搥搥背，場面溫馨感人。

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，為推廣「全民皆志工」的志願服務精神，將志願服務根植於家庭，讓孩子從小建立起志願服務的觀念，培養主動關懷社會的同理心，同時豐富孩子暑假的內涵，今年特地舉辦「V世代小小志工營」營隊訓練活動，共招收60名國小3~6年級的學生，委託新北市志願服務推廣中心，帶領小小志工到各托老中心和兒童發展中心服務。

成功國小3年級學生呂心晴表示，看到阿公阿嬤們在中心「沒有家人陪，好可憐！」因此努力的逗他們笑，希望他們開心。

新莊頭前國小宋柏蔚和宋柏叡兩位兄弟也同時參加營隊，他們說，參加小小志工營活動，更懂得如何與人相處互動，尤其陪伴長輩的經驗，讓他們想起在南部的阿公阿嬤，等活動結束後，要趕快回去多陪陪他們。

托老中心的長輩，因為這群活潑可愛的孩子陪伴，度過了充滿歡笑的一天，在小朋友離去前，許多阿公阿嬤都相當依依不捨，甚至還有平時沉默寡言的失智阿嬤脫口而出：「你什麼時陣擱再來？」

蘆洲集賢公共托老中心主任陳美玲表示，該中心目前收托30位輕度失智失能的長輩，透過各式活動課程和陪伴，來延緩老化，同時減輕家人的照顧負荷，非常感謝V世代小小志工，讓長輩度過難忘的 一天。

(中時 )