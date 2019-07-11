民間相傳吃破布子能解芒果吃多的不適症狀，加上產季相同，因此都拿來做為漬物，但今年產量減少5成，市場價格也翻倍。（莊曜聰攝）

民間相傳吃破布子能解芒果吃多的不適症狀，加上產季相同，因此都拿來做為漬物，但今年產量減少5成，市場價格也翻倍。（莊曜聰攝）

現在是芒果盛產期，因為民間傳聞破布子可解芒果吃多後的過敏、腸胃不適等狀況，因此許多民眾都會採摘與芒果同產季的破布子做為漬物，但與今年芒果產量豐碩不同，原生種的破布子產量大減，少了快一半，價格也從每台斤3、40元漲到7、80元，翻了1倍之多。

破布子在台灣多分布在1000公尺以下的山區、坡地，在平原地區也有種植，因為不需特別管理，生命力強，果實烹煮後又能食用，因此在農家與民間相當常見，但大部分是零星栽培，數量不多，近年也有農民引進改良種種植，並做為加工用途。

破布子採摘後浸泡洗淨，撈起後依照個人喜好不同，加入鹽巴、薑、蒜、醬油等調味料烹煮攪拌，放涼後就是下飯的漬物，因與芒果產季約在同時期，因此製作破布子也成為此時常見的農家風景。

但今年不知是否受到天候影響，破布子產量大減，收成狀況奇差無比，蘇姓民眾自家種的破布子根本沒結果，往年她都會購買約200斤來製作分送給親友，但根本買不到原料，今年只好停做了。

大坑休閒農場主人蔡澄文表示，今年原生種破布子開花狀況不佳，慘況可比荔枝、龍眼等果樹，雖然市場需求量不大，但仍屬時令食品，因此收購價格水漲船高，不過有錢還不一定收得到貨，目前1台斤已經漲到7、80元，但據他了解，改良種受到的影響不大，但饕客多半認為原生種的口味較好。

(中時 )