蔡政府將力拚下會期完成「中共代理人」相關修法。陸委會今首度做較完整說明表示，推動「禁止中共代理人」相關法制有其正當、必要及優先性。面對中共步步進逼的滲透分化，政府絕不應坐視任何以消滅國家主權為目的的行為。對於具有受中共指示或委託的代理關係，同時具有危害國安或主權行為，才是受規範限制的對象。陸委會將積極配合民進黨團所提修正草案，也支持在相關法律應將其他境外代理人納入規範。

陸委會副主委邱垂正指出，近年中共以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，這是舉世公認的事實，美國、澳洲等先進民主國家為反制境外勢力滲透分化，紛紛制定反滲透法、外國代理人法等法律。中共於今年初提出「習五條」後，加大對台統戰、滲透力道，並利用台灣民主自由開放的社會環境，透過各界人士強力為其進行政治宣傳。台灣站在中共銳實力威脅的最前線，為因應中共企圖消滅中華民國的新型態統戰作為，參酌國外立法例，推動「禁止中共代理人」相關法制。

邱垂正說，陸委會將積極配合在現階段優先推動兩岸條例有關禁止中共代理人修法；由於現行遊說法、政治獻金法、公職人員選舉罷免法等相關法律，已明文禁止中國大陸從事相關活動，但對於透過「代理人」來進行這些違法活動的相關規範卻付之闕如，基於規範填補的完整性，並參酌國外立法例，民進黨團提出兩岸條例「禁止中共代理人」修法草案；而針對防制境外勢力滲透，時代力量黨團及外界亦有提出相關修法草案，均是體認到現有法制的不足，有予以強化的必要性。

邱垂正強調，陸委會將積極配合民進黨團所提之修正草案，在現階段優先推動兩岸條例有關「禁止中共代理人」修法；為完善整體國家安全的維護與民主防衛的周全建構，我們支持未來在相關的法律，也應將其他境外代理人納入規範。

此外，立院在審查國家安全法時，有通過附帶決議，針對中共等境外敵對勢力或其派遣人傳播危害國安或社會安定的不實訊息規範，下會期就兩岸條例、廣電三法優先審議。

(中時 )