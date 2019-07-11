川台大學生體驗親手製作大熊貓專屬點心「窩窩頭」，並展現成果。（李侑珊攝）

川台大學生體驗親手製作大熊貓專屬點心「窩窩頭」。（李侑珊攝）

「第三屆台灣傳媒大學生實習暨大熊貓新視野航拍體驗活動」11日前往碧峰峽基地碧峰峽大熊貓繁育基地，川台大學生一同體驗飼養員工作，為大熊貓打掃起居空間，並親手製作「窩窩頭」，頭一回近距離與大熊貓接觸，大學生人人興奮不已。

碧峰峽大熊貓繁育基地是一個集旅遊、科研、大熊貓繁育為一體的園區，2001年動工，2003年10月建成，大陸國家林業局為基地建設共投資2760萬元（人民幣下，同）建設。園區占地面積共1044.714畝，建有大熊貓科研中心、大熊貓醫院、大熊貓育幼中心、大熊貓繁育配種中心、大熊貓對外展示中心及員工生活中心等。

碧峰峽大熊貓繁育基地基地建成後，除了進行國寶大熊貓的繁育、研究，促進大熊貓這一世界瀕危珍惜物種的保護，進一步擴大其種群數量，使這一珍貴物種能夠得以繁衍生存。

大陸保護大熊貓研究中心雅安碧峰峽基地，隸屬大陸保護大熊貓研究中心，基地集大熊貓飼養、繁育、救護和宣傳教育為一體的熊貓樂園，園內約有40多隻大熊貓，園內人員也透露，一隻大熊貓的伙食費，一年約為人民幣15萬元。

而在2008年12月，大陸贈台灣的熊貓「團團」與「圓圓」就是從碧峰峽大熊貓繁育基地出發，跨越海峽來到台北市立動物園。碧峰峽基地作為「團團」與「圓圓」的娘家，抵台迄今掀起的熊貓熱潮迄今不退，牠們所產下的熊貓寶寶「圓仔」，也是北市動物園明星，一舉一動都深受台灣民眾的關注。

(旺報 )