國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫今接受電視節目專訪時，強調國民黨只要不團結，2020就是拱手讓人，「基本上可以打包了」，千萬不要有想法說國民黨不團結還能贏誰。他也提及，前鴻海董事長郭台銘未簽初選公約，而任何一位黨內同志參與初選，不管有沒有簽，都絕不能違反最後結果，或是違紀競選，「沒任何一人可以有例外」。

對於黨內情勢，朱立倫表示，如今是黨內初選，自己被稱「佛系」，但對自己的隊友、黨內同志難道要狼性嗎？當然對民進黨、總統蔡英文或其他真正的對手，絕對是狼性戰法，對黨內自己的同志及隊友「要我狼性我絕對沒辦法」；7月15日後大家還是團隊，為何黨內要狼性到這樣？為何要非誰不投、是誰不投、唯一支持，或是動不動就指名羞辱，這絕對不應該。

談到近期頻頻與郭台銘政見交鋒，他也強調，自己不是反對郭董，而是針對政策，希望他能調整、聽到建議，這樣就會變成好的政策。他並形容，這就像看棒球，黨內有3位主力投手，大家在試投、練球，身為郭的隊友，看他丟出這球準備要被打全壘打，就提醒他要稍微調一下，「這有什麼好生氣的？覺得好像我在挑戰他」。

被問及是否預見分裂危機？朱立倫則喊「希望絕對不要」，當然15日結果出爐後，或許會有支持者、當事人有些情緒化反彈，這可以理解，但仍呼籲大家靜下心來；如今參選最大目的，是希望台灣好、中華民國好，而要蔡英文下台，則是因她害了中華民國、傷台灣，盼下一代更好，但蔡下台後不是非我不可、非我莫屬，「若一個團隊是這樣，這團隊就完蛋了」，千萬不要贏了初選、輸了大選。

他也說，國民黨只要不團結，2020就是拱手讓人，「基本上可以打包了」，千萬不要有想法認為國民黨不團結還能贏誰；此外，一直以來都認為總統蔡英文絕對是最難纏、最難打的國民黨對手，「大家絕對不要低估了」，先前大家就把蔡英文看扁了，認為民進黨內初選競爭對手、前行政院長賴清德一定贏。

(中時 )