因黑鮪復育有成，學者預估今年「中西太平洋漁業管理組織」（WCPFC）北方委員會將討論增加捕撈配額。（資料照，潘建志攝）

由我國主辦的第19屆「北太平洋鮪類及類鮪類國際科學委員會」（ISC）今（11）日在台召開，此會議結果將作為中西太平洋漁業管理組織（WCPFC）及美洲熱帶鮪魚委員會（IATTC）訂定鮪魚管理決策、捕撈配額之依據。與會學者表示，因近年全球復育黑鮪有成，可望提早達到復育目標，鮪魚捕撈配額預期將討論放寬。

第19屆ISC於11日至15日召開，與會者包括我國、美、加、日、韓等會員國的漁業資源研究學者，以及WCPFC等國際漁業資源管理組織專家，將共同評估北太平洋長鰭鮪、黑鮪、旗魚類及鯊魚等高度洄游魚種之漁業資源狀況。

以最受各國重視的太平洋北方黑鮪為例，因近年資源過度開發，漁獲量大幅下降，為重建黑鮪資源，故2014年起WCPFC及IATTC皆以減少可捕撈限額等方式加強管理。

參與ISC的中山大學海洋事務研究所教授張水鍇表示，根據2016年調查，全球黑鮪資源量已下降至1950年代之前漁業未捕撈鮪魚時代資源量的3.3％，故國際訂定復育目標，希望2024年黑鮪資源量能恢復到6.7％，2034年再恢復到20％。

並且，因黑鮪資源不足主因在於日、韓、墨等國捕撈過多30公斤以下幼魚，故WCPFC從2015年起即實施捕撈管制，約定會員國捕撈大魚船數、漁獲量不能超過2002至2004年平均值，幼魚產量則要減半，但因有此管制措施，2017年資源量已出現明顯恢復，預估第一階段6.7％目標將比預期更早一些達成。

張水鍇指出，2014年以前，台灣捕撈黑鮪超過6成是240公斤以上體型，但近年幼魚捕撈量減半後，反而超過6成是240公斤以下，代表沒被捕撈幼魚有機會長成中型魚，資源已慢慢在恢復。

張水鍇說，ISC會議結果將作為9月WCPFC北方委員會調整各國捕撈配額參考，因復育有成，可預期今年將討論增加捕撈配額，好讓產量受管制減半國家的漁民能感受到復育的成果；但台灣去年黑鮪漁獲量為381噸，今年至目前已達480噸，但距離2002年至2004年平均值1000噸限制仍遠，故影響不大。

(中時 )