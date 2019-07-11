新北市108年度逾期未辦繼承登記不動產公告作業，已於7月1日公告期滿，目前三重、蘆洲區仍有8成8的年度公告逾期未辦繼承登記之土地、建物，共有536筆土地、186棟建物，據地政局公告日程，8月1日開始將列冊管理，若15年間皆無辦理繼承作業，將會交由國有財產署辦理標售，或是登記為國有。

三重地政事務所主任林圭宏表示，截至7月8日，三重、蘆洲區108年度公告清冊仍有287名被繼承人、536筆土地、186棟建物尚無民眾申請繼承而即將被政府列冊管理。

三重地政事務所提醒，有民眾誤以為申報繳納完遺產稅就算是辦完繼承，卻一直未至地政事務所辦理繼承登記，不僅可能因為逾期申請登記而受罰鍰處分，也可能被政府列管15年後，讓祖產遭到標售或登記為國有。

地政局指出，108年度全新北市共有7930名被繼承人、17961筆土地、1166棟建物尚無民眾申請繼承，8月1日起列冊管理，若民眾在15年內沒有辦理繼承登記，將會交由國有財產署辦理標售，或是登記為國有，提醒民眾儘速申辦繼承登記。

(中時 )