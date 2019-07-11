前逢甲大學陳姓女教授，為到國立勤益科技大學任教，竟偽造美國加州大學洛杉磯分校博士畢業證書、畢業論文等證件資料應徵，經勤益科大審查時發現，台中地院依偽造文書判處陳女1年8月、緩刑4年，向公庫支付15萬元。

判決書指出，陳姓女教授自2000年起在逢甲大學某科系擔任助理教授、2005年升等副教授、2008年升為教授。陳女被指控期間所發表論文中，多達31篇的內容涉及多項不實，台中地檢署偵辦後依偽造文書起訴，一審判1年6月，二審在2012年間改判無罪確定。陳女在該案審理期間，遭校方解職。

陳女在2011年前後花錢向綽號「Jack」男子，偽造她不實的美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）博士班畢業證書、成績單、校友證及畢業論文等文件證件資料；並針對她所涉的不實論文案件，則變造1份不起訴書企圖證明該案並未遭起訴。

陳女在2016年間想應徵勤益科大教職，將偽造的相關證件併入個人資料郵寄給校方，勤益科大審查文件，向駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協查後，發現相關文件都屬偽造。

(中時 )