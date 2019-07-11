長達17天的長榮空服員罷工，蘆竹分局員警24小時在場待命與維持秩序，相當辛勞。（甘嘉雯翻攝）

長榮空服員罷工落幕，蘆竹警方接到空服員送來加油打氣的紙條，感謝員警時而頂著烈陽，或突然強降雨，24小時輪班疏導交通，獲得了不少路過民眾的關心，向辛勞的員警表示謝意，而市警局也派員慰問員警的辛勞，傾聽同仁心聲。

市府警察局長陳國進非常關心員警勤畢後的心理壓力調適及勤務調度問題，雖因公不克前來，還是特地請督察長許錫榮帶著茶葉及咖啡，前來蘆竹分局慰勞員警辛勞，並傾聽同仁心聲。

長榮航空空服員罷工長達17天，在6日順利結束，過程中發生對立、口角，不過在蘆竹分局員警強力約制維持秩序下，衝突並未進一步擴大。

蘆竹分局長李建民表示，警方專案勤務執行期間，為確保勞資雙方權益與安全，24小時派員於現場戒護與維持秩序，海島型氣候也為勤務提高了不少難度，有時早上艷陽高照，一過中午卻又下起了大雨，讓現場執勤的員警與勞資雙方人員措手不及，吃足了苦頭，不過事件總算圓滿落幕，恢復了平靜。

(中時 )