5566睽違16年，日前再度登上新加坡室內體育館開唱，吸引8千名粉絲支持，而王仁甫的老婆季芹、兒子到場力挺，王仁甫在演唱會上感謝家人，喊「I love you」大秀恩愛，看得一旁孫協志大為吃味，不甘示弱地回嗆：「我也很快就會有對象的！」

他們一開場嗨唱〈傳說〉、〈風雲變色〉等，王仁甫頂著亮粉色系的頭髮，以嘻哈風格亮相格外顯眼，孫協志則保持一貫的低調的全黑色系展現大哥氣勢，許孟哲則穿著豹紋外套活力十足，多年不見5566依舊維持著天團氣勢。全長3小時的精采歌舞帶給新加坡歌迷無數美好的回憶與歡笑。隊長孫協志感受到大家的熱情，也感性的告白：「感謝2003年以來大家喜歡著我們，才有了今年的重逢。當然走過了一段高峰之後，我們也有一段比較不好的階段，沒想到時隔16年還能重新站上這個舞台。」

不過感性之餘，5566就是能讓大家又哭又笑，正當孫協志感慨地說著：「其實真的不知道有沒有下一場，我們把每一次都當成是最後一場…」話鋒一轉：「你們能想像我們60歲跳《傳說》嗎？你們會歡呼，還是會笑？」許孟哲立刻接著說：「他們應該會聯署說不要！」王仁甫也哀嚎：「我們約在公園下棋就好。」此外，5566當晚表示希望能到更多的地方去表演，有高雄的歌迷也敲碗希望他們有機會能去高雄巨蛋演出，而目前許多場次都還在接洽中，有最新的消息會在華貴娛樂臉書專頁。

(中時 )