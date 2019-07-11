四川有名24歲男子因為太想要發財致富，竟然異想天開在網上買了印表機印起假鈔。他總共印了2000多塊錢人民幣還沒花掉就被逮捕了。

警方表示，派出所接到舉報稱：一名趙姓男子在網上購買設備，在家自己製造假幣。掌握該線索後，警方立即展開偵查工作，最後在趙男住所逮捕趙及其女友。在現場搜出少量偽造的面值1元、5元、10元、20元的假鈔，以及印表機、墨水匣和金線紙等作案工具。

警方發現趙男偽造的鈔票太假，根本用不出去。(翻攝自看看新聞)

讓警方哭笑不得的是，因趙男偽造的鈔票太假，根本用不出去，收繳的假幣大概有2000多元。

趙向警方供稱，自己生活比較拮据，沒有穩定的經濟來源，一次偶然的機會，他在網上發現有專門的QQ群傳授交流製造假幣的「技術」，便跟著學了起來。他感覺掌握一定「技術」後，便花幾百元錢在網上購買了紙、墨水匣、金線紙等工具，自己在家裡摸索著開始製造起假鈔。為了能讓假鈔能快點用出去，他還特地選擇小面額的假鈔進行製作。

警方調查發現，趙是一個色盲，對顏色根本分不清楚，當時想做假鈔是求助於女友幫忙，讓她幫忙分辨顏色深淺。不過他作夢也沒想到剛剛邁出第一步，就被聞訊而來的警方逮了個現行。

目前，船山區人民法院對該案進行了宣判，趙男和其女友因犯偽造貨幣罪，分別獲刑三年六個月和一年六個月。

(中時電子報)